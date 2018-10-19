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أخبار البلد

السفارة الكندية تحيي اليوم العالمي للقضاء على الفقر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
اليوم العالمي لمكافحة
اليوم العالمي لمكافحة الفقر
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
شاركت السفارة الكندية لدى مصر في فعاليات اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يوافق يوم 17 أكتوبر من كل عام.

واستعرضت الصفحة الرسمية للسفارة الكندية على فيسبوك كلمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، استعرض خلالها جهود كندا لمساندة الطبقات الأكثر احتياجا.

وقالت السفارة الكندية عبر صفحتها الرسمية: «في اليوم الدولي للقضاء على الفقر، ننضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم لكي نفكر في التقدم الذي احرزناه لانهاء الفقر، وان نعترف بالعمل الذي تركناه لتحسين ورفع الجميع».
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