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مرأة

تسمم الحمل قد يزيد فرص إصابة المرأة بالخرف

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من الدور المباشر الذى قد يتسبب فيه إصابة الحامل بتسمم الحمل فى زيادة مخاطر إصابتها بخرف الشيخوخة بمعدل ثلاثة أضعاف في وقت لاحق من حياتها.

وقال الباحثون "قد يكون لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل علامة على تسمم الحمل، وهو اختلاط يحتمل أن يهدد الحياة.. الآن، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن تسمم الحمل قد يجعل النساء أكثر عرضة لنوع معين من الخرف ".

وتوصل الباحثون إلى أن النساء اللاتى لديهن تاريخ وراثي من تسمم الحمل، كن أكثر عرضة بنسبة 3.4 مرة للمعاناة من خرف وعائى فى وقت لاحق من الحياة ..ويتم حدوث هذا الخرف من خلال ضعف تدفق الدم إلى الدماغ.

وقالت الدكتورة جويل راى، الأستاذ بجامعة "تورونتو" في كندا "إن هذه العلاقة منطقية للغاية بالنظر إلى أن تسمم الحمل هو اختلاط يؤثر على الأوعية الدموية".

وعادة ما يحدث تسمم الحمل فى أواخر شهور الحمل، وهو يحدث ما بين 3- 5 % من الحوامل، ويمكن أن يهدد حياة الأم والطفل معا فى حال عدم علاجه فورا.

ورجح الباحثون أن يؤثر الضغط الذي يسببه تسمم الحمل على الأوعية الدموية على صحة الدماغ بطريقة من شأنها ان تعزز الخرف الوعائي، الذي يحدث بسبب سلسلة من الأحداث "المتقطعة" التى تضاف الواحدة تلو الأخرى لإلحاق الضرر بالدماغ عن طريق إعاقة تدفق الدم .

وأضافوا أن الخرف الوعائي هو شكل من أشكال الخرف ينشأ عادة بوضوح من تغير الأوعية الدموية الصغيرة، يحدث بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك تتراجع القدرات الإدراكية للشخص بعض الشىء ".. كما يمكن للسكتات الدماغية التى تعيق الشريان الدماغى أو الحالات الأخرى التى تضر بالأوعية الدموية فى الدماغ أن تسبب الخرف ".
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