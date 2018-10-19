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مصطفي العنتبلي: الانضمام إلى حزب الوفد شرف كبير

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
مصطفي العنتبلي: الانضمام
مصطفي العنتبلي: الانضمام إلى حزب الوفد شرف كبير
معتز الخصوصى
وقع مصطفى العنتبلي الخبير في مجال السياحة والفندقة وصناعة اليخوت البحرية استمارة انضمامه إلى حزب الوفد، معربا عن سعادته بالانضمام إلى بيت الأمة.

وقال العنتبلي إن الإنضمام إلى حزب الوفد العريق هو شرف كبير، مشيرًا إلى أن الوفد عقيدة سياسية لمعظم الشعب المصري بثوابته الراسخة وقيمه المعتدلة التي تنحاز دائما وأبدًا إلى مصلحة الدولة الوطنية والمواطن المصري، بالاضافة إلى أنه ينحاز للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وينحاز إنحيازًا كاملًا إلى الطبقات الكادحة من صغار الموظفين والعمال والفلاحين.

وأشاد الخبير السياحي، بقيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة لبيت الأمة والتي تهدف إلى وضع الحزب في مكانته الطبيعية التي يستحقها.

وتابع قائلا: "المستشار بهاء الدين أبوشقة قيمة وقامة كبيرة في المجال السياسي والاقتصادي والقانوني وله العديد من الرؤى الثاقبة في شتى السياسات والمواقف التي تشهدها البلاد لما يتمتع به من حكمة وحنكة وتجارب ثقلته ويستفيد منها حزب الوفد والشعب المصري حيث يترأس سيادته أهم لجنة في مجلس النواب وهي اللجنة الدستورية والتشريعية".

من جانبه، رحب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بانضمام مصطفى العنتبلي الخبير في مجال السياحة والفندقة وصناعة اليخوت البحرية لحزب الوفد، مشيرًا إلى أنه يملك خبرة كبيرة في مجال السياحة والفندقة.

وقرر رئيس الوفد ضمه إلى اللجنة النوعية للسياحة، وذلك للاستفادة من خبراته العملية في هذا المجال.
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