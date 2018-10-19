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مرأة

فرنسا توفر خدمة استشارة الطبيب عن بعد عبر الهاتف الذكي أو الويب كام

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
أ ش أ
قام المسئولون في هيئة التأمين الصحى الفرنسية بتوفير خدمة استشارة الطبيب دون الذهاب إلى العيادة وذلك عن طريق استخدام جهاز السمارت فون أو الويب كام.

وأصبح ستة فرنسيين من بين كل عشرة في إمكانهم استشارة الطبيب دون الذهاب إلى العيادة مقابل مبلغ قدره 25 يورو، 70% منها على حساب المواطن و30% تتحملها هيئة التأمين.

وأوضحت ليدى كانيبل السكرتير العام للشركة الفرنسية للاستشارات الطبية أن هناك أمراضا معينة تحتاج للكشف على المريض أمام الطبيب، وليس عن بعد كذلك الحال بالنسبة للإجازات المرضية والشهادات الطبية، كما تم تخصيص حجرة في بلدية المدينة لإجراء الإشاعات المختلفة مثل الايكو والدوبلر ومخطط القلب الكهربائي لتفادى غياب الأطباء عن أماكن الإشاعات.
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