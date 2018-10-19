ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تعزز الأمن السيبراني للأجهزة الطبية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أنها تعمل مع وزارة الأمن الداخلى الأمريكية من أجل تنسيق أفضل وتعاون يتضمن تهديدات محتملة، فى محاولة لتحسين الأمن السيبرانى للأجهزة الطبية.

ويأمل مركز إدارة الأغذية والدواء الأمريكية للأجهزة والصحة الإشعاعية ومكتب الأمن السيبرانى والإتصالات DHS فى مشاركة المعومات حول نقاط الضعف والتهديدات الأمنية المحتملة أو المؤكدة الخاصة بالأجهزة الطبية.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أن "الأجهزة الطبية مثل غيرها من أنظمة الكمبيوتر، يمكن أن تكون عرضة لخروقات الأمن".

وقال الدكتور سكوت جوتليب، مفوض إدارة الاغذية والعقاقير "مع تقدم الابتكارات في الأجهزة الطبية وتوصيل المزيد من الأجهزة بشبكات المستشفيات أو بأجهزة أخرى، فإن ضمان حماية الأجهزة بشكل كاف ضد الاختراقات السيبرانية يعد أمرا بالغ الأهمية لحماية المرضى، موضحا أن هذا "الاتفاق يوضح إلتزامنا بمواجهة مخاطر الأمن السيبرانى والمجرمين الإلكترونيين عديمى الضمير الذي قد يسعون إلى تعريض حياة المرضى للخطر".

وقال كريستوفر كريبس، وكيل مكتب الأمن السيبرانى والاتصالات DHS "نتطلع إلى مواصلة الاستفادة من هذه الخبرات من أجل تحسين حياة وسلامة الأشخاص فى جميع أنحاء البلاد".

وأكدت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أنها اتخذت خطوات مهمة لخلق بيئة من المسؤولية المشتركة بين الوكالات الحكومية والصناعة ومنظمات توصيل الرعاية الصحية والباحثين فى مجال الأمن السيبراني.
loading...

ترشيحاتنا

#دينا _الشربيني تتصدر تويتر بعد المفاجأة التي فجرها الهضبة أمس

تباين توقعات قراء صدى البلد حول تراجع عماد متعب عن قرار الاعتزال

التعليم تمنع المدارس من عقد امتحانات أعمال سنة شهرية لطلاب أولى ثانوي

ميدو يهنئ زاهر بعد توليه منصب المدير الإداري بالزمالك

لأول مرة .. اختيار مصر ضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الألماني العربي

15 طعاما صحيا تغني عن تناول الفيتامينات

حصاد ناجح لزيارة السيسي إلى روسيا.. يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

وزير الأوقاف: الله أمر بالتعامل اللين مع فرعون رغم تجاوزه وطغيانه.. فيديو

السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور

توقف حركة قطار القاهرة الإسكندرية بإيتاى البارود بسبب عطل ميكانيكي

محمد يوسف: درسنا وفاق سطيف جيدا.. وجاهزون لمباراة العودة

ميدو يطالب بإقامة بطولة الأمم الإفريقية كل 4 سنوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو
خبير: مصر لديها إستراتيجية قوية لدعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. فيديو
نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو
عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟