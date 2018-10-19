إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تعزز الأمن السيبراني للأجهزة الطبية

أعلنت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أنها تعمل مع وزارة الأمن الداخلى الأمريكية من أجل تنسيق أفضل وتعاون يتضمن تهديدات محتملة، فى محاولة لتحسين الأمن السيبرانى للأجهزة الطبية.



ويأمل مركز إدارة الأغذية والدواء الأمريكية للأجهزة والصحة الإشعاعية ومكتب الأمن السيبرانى والإتصالات DHS فى مشاركة المعومات حول نقاط الضعف والتهديدات الأمنية المحتملة أو المؤكدة الخاصة بالأجهزة الطبية.



وأوضح بيان صادر عن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أن "الأجهزة الطبية مثل غيرها من أنظمة الكمبيوتر، يمكن أن تكون عرضة لخروقات الأمن".



وقال الدكتور سكوت جوتليب، مفوض إدارة الاغذية والعقاقير "مع تقدم الابتكارات في الأجهزة الطبية وتوصيل المزيد من الأجهزة بشبكات المستشفيات أو بأجهزة أخرى، فإن ضمان حماية الأجهزة بشكل كاف ضد الاختراقات السيبرانية يعد أمرا بالغ الأهمية لحماية المرضى، موضحا أن هذا "الاتفاق يوضح إلتزامنا بمواجهة مخاطر الأمن السيبرانى والمجرمين الإلكترونيين عديمى الضمير الذي قد يسعون إلى تعريض حياة المرضى للخطر".



وقال كريستوفر كريبس، وكيل مكتب الأمن السيبرانى والاتصالات DHS "نتطلع إلى مواصلة الاستفادة من هذه الخبرات من أجل تحسين حياة وسلامة الأشخاص فى جميع أنحاء البلاد".



وأكدت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أنها اتخذت خطوات مهمة لخلق بيئة من المسؤولية المشتركة بين الوكالات الحكومية والصناعة ومنظمات توصيل الرعاية الصحية والباحثين فى مجال الأمن السيبراني.