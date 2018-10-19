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رياضة

تزايد التكهنات برحيل كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن نادى بايرن ميونخ أن مدربه، نيكو كوفاتش، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، قبل ساعة واحدة من المؤتمر الثلاثي للإدارة.

وجاء إعلان النادي عن مؤتمر كوفاتش، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ليعزز التوقعات بشأن احتمال استقالة المدرب الكرواتي، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.

وكان النادي قد أعلن، في وقت سابق، عن عقد مؤتمر لأبرز مسؤوليه، أولي هونيس، وكارل هاينز رومينيجه، وحسن صالح حميديتش.

وتوقعت تقارير صحفية أن إدارة النادي البافاري، ستعلن خلال المؤتمر عن مدرب جديد لخلافة كوفاتش، من المرجح أن يكون الفرنسي المخضرم، آرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال.
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