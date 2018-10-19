الاتحاد الإفريقي لليد يعدل مباريات الزمالك بعد انسحاب بتروسبورت الكونغولي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن تعديل جدول مباريات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التى تنطلق اليوم الجمعة فى أبيدجان عاصمة كوت يفوار وهو ما ترتب عليه تعديل موعد مباريات الزمالك خاصة بعد انسحاب فريق بتروسبورت الكونغولي من مجموعة الزمالك.



ويفتتح الزمالك مبارياته في البطولة بمواجهة رجاء أغادير المغربي يوم السبت المقبل ويحصل على يوم راحة قبل أن يواجه المجمع البترولي الجزائري يوم الاثنين بينما يقضي الثلاثاء كفترة راحة ليعود يوم الأربعاء ويواجه فريق كينشاسا من الكونغو برازفيل.



كما تقرر إقامة مباريات دور الـ 8 يوم الخميس على أن يلعب الدور قبل النهائي يوم الجمعة وتقام المباراة النهائية يوم الأحد بعد القادم.