زيت جوز الهند مضاد للأكسدة ويجدد خلايا البشرة

قالت دراسة أجرتها الباحثة مارينا سوسى في مركز البحوث الزراعية الفرنسية إن زيت جوز الهند الموجود في ماليزيا والهند له فوائد مغذية ومهدئة للجسم والشعر، كما أنه غنى بفيتاميني هـ و أ ومضاد طبيعي للأكسدة ويعمل على تجديد خلايا الجسم.



وأوضحت الباحثة الفرنسية أن زيت جوز الهند يحمى ويقوى الشعر من جذوره، كما أن المياه الموجودة فى جوز الهند تحد من جفاف الجلد، وأن الماسك بمياه جوز الهند على الوجه ليلا تجعل الجلد فى الصباح به بريق.

