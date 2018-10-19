هذا مصير من يعادى السعودية يجتاح تويتر الأردن.. ومغرد: دافعوا عن بلدكم

دشن رواد موقع التواصل "تويتر"، هاشتاجا بعنوان # ماهو_مصير_من_يعادي_السعودية، حيث تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.
وقال أبو مرزوق مغردا:"مصيره سبق وقد قاله الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عمر عبدالستار"، كما تابع أحد المغردين:"من يعادينا ماتهنا عيونه بالمنام الا والله نحرمه عيشة الدنيا بعد".
وأضاف منير القحتان، مغردا:"دافعوا عن بلدكم فقد اجتمع ضدها العجم والفرس والترك واذناب العرب وزمرة الصعاليك.. بلادكم غالية وحكامكم أوفياء يستحقون منا الوقوف صفًا واحدًا في وجوه الأعداء.. اليوم بلادنا تمر بمؤامرة دولية تتطلب منا أبناء هذا الشعب أن نبذل الغالي والنفيس فداء للوطن".