هذا مصير من يعادى السعودية يجتاح تويتر الأردن.. ومغرد: دافعوا عن بلدكم

دشن رواد موقع التواصل "تويتر"، هاشتاجا بعنوان # ماهو_مصير_من_يعادي_السعودية، حيث تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.





وقال أبو مرزوق مغردا:"مصيره سبق وقد قاله الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عمر عبدالستار"، كما تابع أحد المغردين:"من يعادينا ماتهنا عيونه بالمنام الا والله نحرمه عيشة الدنيا بعد".



