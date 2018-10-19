عرفات يشارك فى الدورة الـ 61 لتنفيذى مجلس وزراء النقل العرب الاثنين المقبل

يشارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل فى فعاليات الدورة العادية الـ 61 للمكتب التنفيذي ، والدورة العادية الـ31 لمجلس وزراء النقل العرب وبمشاركة وزراء النقل العرب ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبحضور ممثلى الاتحادات والمنظمات العربية والتى ستستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية ابتداء من 22 أكتوبر 2018.





وأكد وزير النقل أن اجتماع وزراء النقل العرب يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية فى مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب دون حواجز أو قيود مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالغا بقطاعات النقل المختلفة سواء في النقل البحري أو البري أو السككي أو النهري وأن الوزارة لديها استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف.



