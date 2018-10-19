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أخبار البلد

عرفات يشارك فى الدورة الـ 61 لتنفيذى مجلس وزراء النقل العرب الاثنين المقبل

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
أحمد أبوشوشة
يشارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل فى فعاليات الدورة العادية الـ 61 للمكتب التنفيذي، والدورة العادية الـ31 لمجلس وزراء النقل العرب وبمشاركة وزراء النقل العرب ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبحضور ممثلى الاتحادات والمنظمات العربية والتى ستستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية ابتداء من 22 أكتوبر 2018. 

وأكد وزير النقل أن اجتماع وزراء النقل العرب يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية فى مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب دون حواجز أو قيود مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالغا بقطاعات النقل المختلفة سواء في النقل البحري أو البري أو السككي أو النهري وأن الوزارة لديها استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح عرفات أن اجتماعات المجلس سوف تناقش عددا من الموضوعات فى مختلف مجالات النقل، حيث سيتم مناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل ودراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام والنظر في الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الالكترونية العربية لنقل التجارة وبحث إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي متخصص للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية ، وبحث نتائج وتوصيات ورشة عمل حول اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي.
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