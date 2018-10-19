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محافظات

القيادات التنفيذية والسياسية في الفيوم تواصل انضمامها لحزب الوفد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:59 م
القيادات التنفيذية
القيادات التنفيذية والسياسية تواصل أنضمامها لحزب الوفد بالفي
الفيوم - نبيل أبو السعود
واصلت القيادات السياسية والتنفيذية بمحافظة الفيوم الانضمام لحزب الوفد في حضور الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل رئيس الحزب بالفيوم واللواء اشرف عزيز عضو مجلس النواب عن الوفد وهيئة المكتب السياسي للحزب.

وانضم للحزب كل من المهندس يونس عبدالسلام الساري نائب وزير الري ورئيس هيئة الصرف سابقا المحاسب صديق ماضي وكيل مديرية التموين والدكتور سيد عبدالخالق ماضي بجامعة السويس ومحمد عبدالجواد الناجي مرشح مجلس النواب السابق والمحاسب وليد الباسل رجل اعمال .

كما انضم اللواء مصطفى عطوة مرشح مجلس النواب السابق والدكتور اسامة رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة السابق وعضو الهيئة الاستشارية للحزب وعلي الجارحي نقيب معلمي الفيوم وعضو الحزب و محمد الشيمي مدير عام المديرية المالية سابقا.
القيادات التنفيذية والسياسية في الفيوم تواصل انضمامها لحزب الوفد
القيادات التنفيذية والسياسية في الفيوم تواصل انضمامها لحزب الوفد
القيادات التنفيذية والسياسية في الفيوم تواصل انضمامها لحزب الوفد
القيادات التنفيذية والسياسية في الفيوم تواصل انضمامها لحزب الوفد
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