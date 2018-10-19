شيخ قبيلة الجبالي: المرأة السيناوية لها مشاركة خاصة في بطولات أكتوبر





قدم الشيخ أحمد الجبالى شيخ قبيلة الجبالية بسيناء، التحية لشهداء مصر على مر العصور، موضحا أن القبائل العربية كانت متكاتفة مع الجيش المصرى فى الحروب.وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المرأة السيناوية أيضًا كانت لها مشاركة خاصة فى بطولات أكتوبر 1973، وكانت تسير بالأغنام وراء الجنود لإخفاء آثار الأقدام.وأشار إلى أن الشباب وشيوخ القبائل كانوا أقمار مصر الصناعية على أرض سيناء وهو ما جعل العدو الاسرائيلى كتابا مفتوحا للجيش المصرى.