ميناء الحريقة الليبي يعمل بصورة طبيعية بعد احتجاجات

قال عمال في ميناء الحريقة النفطي الواقع شرق ليبيا اليوم الجمعة إن الميناء يعمل بصورة طبيعية بعد يوم من احتجاجات كان قد شهدها.



ونظم رجال قبائل احتجاجا في ساعة متأخرة من أمس الخميس عند بوابة الميناء ضد تعيين وزير في الحكومة وفقا لما ذكره أحد زعماء القبائل لرويترز.



وتضرر الميناء المرتبط بحقل السرير النفطي من إغلاقات في الماضي بسبب احتجاجات، حيث يشتكي الحراس من التأخر في صرف أجورهم.

