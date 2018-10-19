إليسا تحيي اليوم حفلا غنائيا فى جمصة

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل اليوم الجمعة، فى مدينة جمصة للاحتفال بتخرج دفعة جديدة من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.



وانتشر أمس خبر عن إلغاء الحفل لكن نفى مصدر مطلع إلغاء حفل اليسا في جمصة، مؤكدا أن النجمة اللبنانية لديها المعلومات الكافية عن المدينة والجامعة التي ستحيي فيها حفلها الغنائي.



وأشار المصدر لـ صدى البلد إلى أن اليسا اجرت بحثًا عن المنصورة وعن جمصة من خلال جوجل قبل إبلاغ القائمين على الحفل موافقتها لإحيائها، لافتا الى ان ما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد سخرية من وجود نجمة بحجم اليسا في جمصة.

