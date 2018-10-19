أسعار اليوم الجمعة.. الدولار يسجل في البنك المركزي 17.84 جنيه للشراء.. الذهب عيار 21 يصل نحو 618 جنيهًا.. والطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه للكيلو

أسعار اليوم:

- الدولار في البنك المركزي يسجل 17.8482 جنيه للشراء

- جرام الذهب عيار 21 يصل نحو 618 جنيهًا

- سجلت أسعار الطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه للكيلو



استقرت أغلب أسعار السلع والعملات، بالأسواق المختلفة، في يوم العطلة الرسمية، فاستقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم، الجمعة 19 أكتوبر 2018، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 17.8482 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع، بينما سجل بمصرف أبوظبي أعلى أسعار بنحو 17.8982 جنيه للشراء، و17.9653 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار في بنوك "عودة، المصري الخليجي، قناة السويس، البركة، التعمير والإسكان" 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنوك: "مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي" 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وفي بنوك: "الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري الدولي، الإسكندرية، بلوم مصر، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني بمصر، بركة" 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



ووصل سعر الصرف في بنوك: "العربي الأفريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات" 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.



وسجل في بنك القاهرة 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي بنكي: "الأهلي المصري، والزراعي المصري" 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.



كما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، الجمعة 19 أكتوبر 2018، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 20.5322 جنيه للشراء، و20.6804 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف عن أمس وأول أمس، بحوالي 13 قرش.



وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي أيضا نحو 23.3869 جنيه للشراء، و23.5508 جنيه للبيع، بانخفاض وصل إلى 20 قرشا عن سعر الثلاثاء، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1297 جنيه للشراء، و18.2509 جنيه للبيع.



واستقر سعر الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018، كما كانت بالأمس، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 618 جنيهًا.



وسجل الجرام عيار 18 نحو 530 جنيها، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 412 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 706 جنيهات.



كما استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018، فسجلت أسعار الطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 و9 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.50 و3 جنيهات، البصل بين 4 و5.2 جنيه للكيلو.



وبلغ سعر الكوسة اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 بين 4 و6 جنيهات، الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات، والفلفل الألوان سجل 20 جنيهًا للكيلو الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية نحو جنيهين وتراوحت البامية بين 13 و15 جنيهًا، القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.



وسجلت أسعار الفاكهة، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018، استقرارًا وسجل كيلو البرتقال الصيفي بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والبلدي تراوح بين 3 و4 جنيه، وأبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات، الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، الجوافة بين 2 و5 جنيهات، الرمان بين 4 و7.5 جنيه، والتين البرشومي تراوح بين 5 و 10 جنيهات الكانتلوب بين 3 و4.5 جنيه.