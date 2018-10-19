ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البحوث الزراعية يمنح المحالين للكادر العام 6 أشهر للانتهاء من أبحاثهم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:14 م
البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
جمال صلاح الدين
عقد مركز البحوث الزراعية، أول اجتماعه برئاسة محمد سليمان رئيس المركز الجديد وحضور مديري المعاهد والمعامل المركزية ورئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية.

وأعلن سليمان قرار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمنح المحالين من الكادر الخاص الى الكادر العام مهلة استثنائية لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم والانتهاء من أبحاثهم، وذلك اعتبارا من تاريخ مجلس الإدارة السابق في 21-7.

وقام سليمان بتوزيع المهام على مديري المعاهد المختلفة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وحل المشاكل المختلفة داخل كل معهد أول بأول، وضرورة حصر المشاريع داخل المركز ومعرفة أهميتها والانجازات التي تحققها.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على قبول التسجيل من أي معهد معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى ضرورة أن يكون المركز هو المرجعية العلمية لكل التخصصات التي ترتبط بالقطاع الزراعى.
loading...

ترشيحاتنا

هل تقبل الأعمال الصالحة من تارك الصلاة ..نادية عمارة تجيب

أراضى الدولة: تنفيذ 6 آلاف قرار إزالة واسترداد 3.1 مليون متر و156 ألف فدان

القوات المصرية والسعودية تقضي على بؤرة إرهابية في تبوك 4

خبير: مصر لديها إستراتيجية قوية لدعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. فيديو

الإسماعيلى يتحدى بيراميدز فى أول ظهور رسمى لـ فييرا..الليلة

15 طعاما صحيا تغني عن تناول الفيتامينات

طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

«أم محسن» تستغني عن مهنتها من أجل «الليمون والزيتون»: «عشان أصرف على ولادي»

السفارة الإندونيسية تحتفل باليوم المصري الإندونيسي بشرم الشيخ.. صور

إنشاء مركز مصري صيني لأبحاث وتطوير الميكنة الزراعية

القمامة تجتاح شارع مصطفى النحاس.. صور

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم للفاتحة إذا شرع الإمام في التلاوة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

فيديو

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو
خبير: مصر لديها إستراتيجية قوية لدعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. فيديو
نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو
عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟