البحوث الزراعية يمنح المحالين للكادر العام 6 أشهر للانتهاء من أبحاثهم

عقد مركز البحوث الزراعية، أول اجتماعه برئاسة محمد سليمان رئيس المركز الجديد وحضور مديري المعاهد والمعامل المركزية ورئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية.



وأعلن سليمان قرار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمنح المحالين من الكادر الخاص الى الكادر العام مهلة استثنائية لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم والانتهاء من أبحاثهم، وذلك اعتبارا من تاريخ مجلس الإدارة السابق في 21-7.



وقام سليمان بتوزيع المهام على مديري المعاهد المختلفة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وحل المشاكل المختلفة داخل كل معهد أول بأول، وضرورة حصر المشاريع داخل المركز ومعرفة أهميتها والانجازات التي تحققها.



وأشار إلى أنه تمت الموافقة على قبول التسجيل من أي معهد معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى ضرورة أن يكون المركز هو المرجعية العلمية لكل التخصصات التي ترتبط بالقطاع الزراعى.