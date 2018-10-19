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اقتصاد

فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو يزيد بقوة في أغسطس

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:44 م
منطقة اليورو
منطقة اليورو
رويترز
قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية بدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع إلى 24 مليار يورو في أغسطس من 19 مليارا في الشهر السابق مع زيادة الفائض التجاري أيضا.

وفي 12 شهرا حتى أغسطس، زاد الفائض بالمنطقة إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ثلاثة بالمئة في فترة الاثني عشر شهرا السابقة لأسباب كانت في مقدمتها زيادة الفائض في قطاع الخدمات.

وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى أن الفائض، الذي غالبا ما تنتقده الإدارة الأمريكية وتقول إنه زائد عن الحاجة، من المتوقع أن ينكمش ليصل إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل لكنه قد يظل عند ذلك المستوى في 2020.
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