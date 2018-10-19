الصحف الكويتية: ولي العهد السعودي يعد ترامب بتحقيق شفاف عن خاشقجى.. كتائب القسام تحذّر إسرائيل من الهجوم على غزة.. وبوتين: الروس مكانهم الجنة إذا اندلعت حرب نووية

-وزير الدفاع الكويتي يوجه بحل مشكلة رواتب العسكريين البدون

-بومبيو: نتعامل مع قضية اختفاء خاشقجي بجدية كبيرة -ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك -تفعيل خط ساخن بين الجيش الأمريكي والمستشارين الإيرانيين بسوريا - بوتين: لن نكون البادئين باستخدام السلاح النووى





تصدرت العديد من القضايا المحلية والعربية والدولية الصحف الكويتية الصادرة اليوم الجمعة، التى تهم الرأي العام الكويتي.





محليا، قالت صحيفة القبس تحت عنوان وزير الدفاع يوجه بحل مشكلة رواتب العسكريين البدون، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد طلب من وكيل وزارة الدفاع الشيخ احمد المنصور، «ضرورة الاجتماع بأسرع وقت مع رئيس الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، من اجل إيجاد حل لمشكلة العسكريين البدون، الذين تم إيقاف رواتبهم الشهرية من قبل البنوك، وذلك لعدم حملهم بطاقات أمنية صالحة».





ومن المقرر أن يكون الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، وقالت مصادر عسكرية لـ «القبس»، إن وزارة الدفاع سبق وأن وجهت كتابا للبنك المركزي بهدف السماح لهولاء باستلام رواتبهم من البنوك، وتحججت بأن هذه تعليمات البنك المركزي، ليرد البنك المركزي بأن هذا الأمر جاء بعد اجتماع واتفاق مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بعدم صرف الراتب لمن لا يحمل بطاقة أمنية صالحة، وبذلك فإن أمر الصرف رهن بموافقة الجهاز المركزي، هذا وكانت وزارة الدفاع ناشدت عسكرييها البدون نهاية أغسطس ضرورة مراجعة الجهاز المركزي لتجديد بطاقاتهم الأمنية.





عربيا، قالت صحيفة الراي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ذكر أن السعودية تحتضن الحرمين الشريفين وولي العهد وعد ترامب بتحقيق منصف شفاف، مشددًا على أن «من الضروري تذكر علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية»، وفي بيان حول جولته بين السعودية وتركيا، قال بومبيو للصحفيين في البيت الأبيض بعد اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب: «سنمنح تركيا والسعودية أيامًا أخرى للتوصل لحقائق في شأن قضية (الصحافي السعودي جمال) خاشقجي»، مضيفًا: «سنقرر موقفنا بعد إعلان نتائج التحقيق النهائي»، وأكد بومبيو أن «ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان) وعد ترامب بتحقيق منصف شفاف حول خاشقجي»، وتابع: «أكدنا بوضوح للسعوديين والأتراك أننا نتعامل مع قضية اختفاء خاشقجي بجدية كبيرة، وهم بدورهم أيضا شددوا على أنهم يفهمون جدية الوضع».





ذكرت صحيفة السياسة أن كتائب القسام تحذّر إسرائيل من شن هجوم على غزة، حيث وجهت الكتائب، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أمس، رسالة تحذير إلى إسرائيل بشأن تهديداتها بشن هجوم جديد على قطاع غزة، ونشرت الكتائب على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو قصير تحت عنوان إلى “قادة العدو” في إشارة إلى المسؤولين الإسرائيليين، كتبت فيه باللغتين العربية والعبرية “إياكم أن تخطئوا التقدير”، وتضمن الفيديو مقاطع لراجمة صواريخ محلية تحمل شعار “القسام” واثنين من عناصرها يجهزان إطلاق صواريخ محلية، فيما أكدت “حماس” أمس، أن أجهزة الأمن في قطاع غزة تجري تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق صاروخين من غزة، أول من أمس، سقطا في إسرائيل، على صعيد آخر، انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله لدى زيارته قرية الخان الأحمر، أمس، الموقف الدولي إزاء تهديدات إسرائيل بهدم القرية، بما يهدد بفصل المدينة عن الضفة الغربية.





وعلى صعيد الأزمة السورية، ذكرت صحيفة الجريدة أن هناك خطا ساخنا أمريكيا إيرانيا في سوريا، وأضافت أنه رغم التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران قبل أسابيع من دخول حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، تشمل النفط، حيز التنفيذ، أكد مصدر مطلع من مستشاري الحرس الثوري أنه تم أخيرًا تفعيل خط ساخن بين الجيش الأمريكي والمستشارين الإيرانيين في سوريا لتجنب التصادم بينهما، وذلك بطلب من واشنطن، وأوضح المصدر، لـ«الجريدة»، أن هذا الخط كان فعالًا في العراق عندما كانت العناصر الموالية لإيران تقاتل «داعش» هناك في الوقت الذي كانت الطائرات الأمريكية تقصف مواقع التنظيم، مضيفًا أن الروس كانوا يتولون في سوريا أمور التنسيق بين الأميركيين والإيرانيين، ومع الإسرائيليين كذلك، لكن في بعض الأحيان كانوا يتأخرون في تسليم الرسائل، مما يؤدي إلى إصابات في صفوف الإيرانيين والعناصر الموالية لهم في المعارك، وعندما بدأ الإيرانيون يشكون في أن التأخير الروسي مقصود فضلوا التنسيق المباشر مع واشنطن وتخطي الواسطة الروسية.









دوليا، قالت صحيفة الوطن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد بأن الروس «مكانهم الجنة» إذا اندلعت حرب نووية، حيث اعتبر أن الروس "مكانهم الجنة" في حال وقوع حرب نووية تودي بحياتهم، ومع تأكيده أن لا نوايا عدوانية لديه، فإنه هدد بـ"تدمير" أي معتد يحاول ضرب بلاده بالسلاح النووي





وقال بوتين أمام مؤتمر عقد في سوتشي في جنوب غرب روسيا "على المعتدي أن يفهم أن العقاب آت لا محالة وسيتعرض للتدمير. أما نحن كضحايا أي اعتداء محتمل، فمكاننا الجنة بما أننا شهداء. أما هم (المعتدون) فسيفنون بكل بساطة، ولن يكون أمامهم وقت للتوبة"





وتابع الرئيس الروسي أن موسكو في حال اندلاع حرب نووية "لا يمكن أن تكون البادئة بكارثة من هذا النوع لأننا لا نؤمن بمفهوم الضربة الوقائية"، وقال أيضا "في وضع من هذا النوع سننتظر أن نتعرض لضربة نووية، ولن نكون البادئين باستخدام هذا النوع من السلاح".





وفي شأن أخر، ذكرت صحيفة الراي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك لمنع دون دخول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى للولايات المتحدة، مطلقا مجددا أحد عناوين حملته الانتخابية قبل ثلاثة اسابيع من انتخابات منتصف الولاية، وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر «يجب أن أطلب من المكسيك وبأشد العبارات أن توقف هذا الاقتحام- وإذا لم تكن قادرة على ذلك سأستدعي الجيش الأمريكي وأغلق حدودنا الجنوبية!»



