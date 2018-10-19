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اقتصاد

انخفاض سعر اليورو عالميا لأدنى مستوى في شهرين

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:21 م
اليورو
اليورو
رويترز
هبط اليورو صوب أدنى مستوى في شهرين اليوم الجمعة بعدما انتقد الاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق الإيطالية، وهو ما أثار مخاوف من جديد بشأن وجود خلاف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وهوى اليورو إلى أقل مستوى خلال الجلسة عند 1.1433 دولار مقتربا من أدنى مستوى في شهرين عند 1.1432 دولار الذي سجله في التاسع من أكتوبر.

وتعد إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة وقد يكون من شأن حدوث أزمة هناك إدخال المنطقة برمتها في حالة من الاضطراب.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات كبرى منافسة 0.2 بالمئة إلى 96.091 اليوم الجمعة مقتربا من أعلى مستوى في شهرين البالغ 96.155 .

في الوقت ذاته، ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3038 دولار وزاد 0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 87.9 بنس.

وانخفض الين الياباني 0.23 بالمئة مقابل الدولار اليوم الجمعة ليجري تداوله عند 112.48 ين.

وجرى تداول اليوان الصيني عند 6.9420 يوان بانخفاض 0.1 بالمئة مقابل الدولار.
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