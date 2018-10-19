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منوعات

الاحتفال بإنتاج أكبر طائرة في العالم.. جناحيها أطول من ملعب كرة قدم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:40 م
صدى البلد
محمد علي
احتفل مصممو أكبر طائرة في العالم بنجاح الطائرة "ستراتولونش" في التغلب على اختبار السير على مدرج الإقلاع بنجاح. 

ووصلت الطائرة إلى سرعة 90 ميل في الساعة عند الإقلاع وهذا رقم جيد. 

وقالت صحيفة "تليجراف" إن ستراتولونش العملاقة هي إنتاج مشارك بين شركتين هي مايكروسوفت ورجل الأعمال الراحل بول ألن.

ويعد جناحي الطائرة أطول من ملعب كرة قدم، وبها كابينة قيادة ليست واحدة بل اثنتين وتشتمل على 28 عجلة و6 محركات من طراز بوينج 747. 

ولكن بحسب التليجراف فلن يكون الهدف من أضخم طائرة في العالم هو نقل الركاب ولكن نقل صواريخ الفضاء.

ويقول المصممون إنه ربما تكون أول رحلة للطائرة هو العام المقبل 2019.
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