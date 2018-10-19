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رياضة

تباين توقعات قراء صدى البلد حول تراجع عماد متعب عن قرار الاعتزال

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:38 م
عماد متعب
عماد متعب
على صالح
شكل قرار اعتزال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، الكابتن عماد متعب، وامكانية تراجعه عنه تباينا في آراء متابعيه بعد المفاوضات التي يقودها مسئولو نادى ماورڤيرك النمساوي بشكل مكثف؛ من أجل إقناعه بالعدول عن قرار اعتزال الساحرة المستديرة، والعودة مرة أخرى إلى الملاعب.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه موقع "صدى البلد"، توقع 48 % من القراء عدم تراجع عماد متعب عن قرار اعتزاله كرة القدم والعودة للملاعب. 

فيما رأى 36 % آخرون أن عماد متعب سيتراجع عن القرار ليعود إلى الملاعب مجددا.

وفتح مسئولو نادى ماورڤيرك النمساوي مفاوضات مكثفة، مع عماد متعب من أجل إقناعه بالعدول عن قرار اعتزال الساحرة المستديرة، والعودة مرة أخرى إلى الملاعب.

وأعلن متعب اعتزاله في بداية الموسم الحالي، بعد عدم تجديد تعاقده في الأهلي، وقضي مهاجم منتخب مصر، آخر 6 أشهر من مسيرته في رحلة احتراف بنادي التعاون السعودي.
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هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟