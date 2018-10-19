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تعليم

تكريم مسئولي التعليم النشط ومدير إدارة سنورس بالفيوم.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:35 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
كرم الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مسئولي التعلم النشط بالمديرية والإدارات التعليمية، تقديرا للجهد المتميز المبذول فى العمل فى تطبيق ونشر استراتيجيات التعلم النشط.

جاء ذلك بحضور محمود هيبة مدير إدارة سنورس التعليمية، حيث أشاد مدير المديرية بالجهد المبذول فى الأنشطة بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدا أهمية الأنشطة والتعلم النشط فى تطوير وتقدم العملية التعليمية.

وأهدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم درع التعليم وشهادة تقدير إلى محمود هيبة مدير عام الإدارة التعليمية بمركز سنورس، وذلك لجهوده المبذولة فى مجال التعليم بالإدارة، والتزامه بتنفيذ خطط وبرامج وتعليمات وزارة التربية والتعليم.
تكريم مسئولي التعليم النشط ومدير إدارة سنورس بالفيوم.. صور
تكريم مسئولي التعليم النشط ومدير إدارة سنورس بالفيوم.. صور
تكريم مسئولي التعليم النشط ومدير إدارة سنورس بالفيوم.. صور
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