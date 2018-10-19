بمشاركة 13 دولة.. الثقافة توافق على رعاية مهرجان طنطا للشعر

أعلنت جمعية شعر للأدباء والفنانين بالغربية، صدور قرار اللجنة العليا للمهرجانات بالموافقة على رعاية وزارة الثقافة لفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان طنطا الدولي للشعر، في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، حيث تقوم هيئات وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع إدارة المهرجان بتوفير الدعم اللازم لإقامة تلك الفعاليات.



يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على استمرار العمل الناجح، الذي بدأ بطنطا قبل ثلاث سنوات، والذي يعتبر من أهم الأنشطة الثقافية الدولية التي تنظمها مصر خلال الفترة الماضية، خصوصا في حقل الشعر، الذي عانى طويلا من عدم وجود منصات حقيقية ينطلق من خلالها لاستعادة أرضيته التي تقلصت مساحتها عبر سنوات.



وينظم المهرجان هذا العام عبر أيامه الأربعة حوالي 15 ندوة وأمسية شعرية، يتنقل الشعراء المشاركون خلالها بين أكثر من عشرة أماكن، من بينها مراكز شباب ببعض القرى المجاورة لطنطا، والمحلة وكفر الزيات، بالإضافة إلى الأماكن التي اعتاد المهرجان على تقديم فعالياته سنويا بها، مثل كليات جامعة طنطا المختلفة، والمدارس المتنوعة بالمدينة ذاتها.



يشارك بالدورة الحالية شعراء من ثلاث عشرة دولة، تتوزع بين قارات العالم المختلفة: من الأرجنتين وأمريكا وروسيا وهولندا وإسبانيا والهند، وكذلك من الدول العربية: المغرب، تونس، فلسطين، الأردن، الكويت، اليمن، ومصر.



ولأول مرة دعت إدارة المهرجان بعض شباب الشعراء من طلبة جامعة طنطا للمشاركة جنبا إلى جنب مع الشعراء المدعوين، وتضمن برنامج المهرجان تواجدا كاملا لهم، بعد أن اقتصرت مشاركة بعضهم خلال السنوات الماضية على المشاركة بشكل رمزي في بعض الأمسيات والندوات.



وأشارت إدارة المهرجان أيضا إلى أنها عملت هذا العام على دعم فكرة الاستعانة بشباب وناشطين من طلبة الجامعة في الأمور التنظيمية؛ حرصا منها على استثمار نجاح هذه التجربة التي تبنتها قبل سنتين، ودعما أيضا لفكرة استغلال طاقات وجهود هؤلاء الشباب الذين يتطلعون للعمل المنظم الجاد.



وصرح الشاعر محمد عزيز -نائب رئيس المهرجان- بأن المهرجان سيشهد هذا العام فرصته الأولى للتواجد داخل مسرح مدينة طنطا، هذا الصرح الفني العملاق، حيث يُقام على خشبته حفل افتتاح المهرجان، والذي من المتوقع أن يشهد حضور وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكذلك محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، ورئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، وعدد كبير من القيادات الثقافية بوزارة الثقافة، وعدد كبير من الأدباء والكتَّاب.



تضم اللجنة المنظمة للمهرجان عددًا من الشعراء والمثقفين، هم: محمد سامي، زهرة علام، سماح مصطفى، هاني عويد، وأحمد بسيوني، ويرأسه الشاعر محمود شرف.