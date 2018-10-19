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حوادث

ضبط أغذية متنهية الصالحة في حملات على أسواق الإسكندرية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:50 م
مواد غذائية - ارشيفية
مواد غذائية - ارشيفية
أحمد عبد العزيز
شنت شرطة التموين بالإسكندرية حملة مكبرة لأحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني تزامنًا مع القرارات الحكومية باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

في مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط "و. ا. ا"، 43 عاما، المدير المسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع البترولية المدعمة وكذا الإتجار بمنتجات الألبان مجهولة المصدر وغير المدون عليها ثمة بيانات تجارية.

وضبط 1200 لتر سولار مدعم بدون ثمة مستندات أو فواتير - عدد 700 كجم من الكريمة الخام بدون ثمة بيانات تجارية مجهولة المصدر، وتحرر المحضر رقم 1716/2018 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة ثان الرمل.

كما تم ضبط المدعو "ا. ع. س"، 55 عاما، صاحب محل بقالة بدائرة قسم شرطة الجمرك لحيازته وعرضه للبيع عدد 794 عبوة من السلع الغذائية (عسل - لبن بودرة) جميعها منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر رقم 10168/2018 جنح قسم شرطة الجمرك.
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