برلماني كويتي يشن هجوما على العمالة المصرية ويطالب بطردها

شن النائب الكويتي محمد الدلال هجوما على العمالة المصرية وطالب بطردها، وذلك تعليقا على تصريح وزير القوى العاملة محمد سعفان لصحيفة الجريدة الكويتية بشأن إطلاق الربط الآلي لاستقدام العمالة المصرية يناير 2019.



ووفقا لما نشرته الجريدة على لسان الدلال، قال "من الأولى تقليل حجم العمالة المصرية في البلاد بدلًا من التركيز على مشروع الربط الآلي لاستقدام العمالة المصرية بين الكويت ومصر"، مضيفا أن تقليل حجم العمالة المصرية في البلاد "ضرورة بالأخص تلك التي تزيد عن الحد وغير مطلوبة ويسبب وجودها مشاكل عديدة"، حسب قوله.



وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مناقشة نوعية وكفاءة العمالة المطلوب بقاؤها ويسري ذلك على باقي العمالة من الجنسيات الأخرى.