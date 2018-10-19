توقف حركة قطار القاهرة الإسكندرية بإيتاى البارود بسبب عطل ميكانيكي

تسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار ركاب رقم 7 القادم من القاهرة متجها الإسكندرية فى تأخر وصوله لمحطة سكة حديد إيتاى البارود، وتوقفه لمدة نصف ساعة دون حدوث أى تجاوزات أخرى بمسيرة باقى القطارات.





وقال مصدر بمحطة سكة حديد إيتاى البارود إن جرار القطار رقم 7 ( ركاب ) القادم من ( القاهرة / إسكندرية ) بمحطة سكة حديد التوفيقية بدائرة المركز، حدث به عطل ميكانيكي، حيث أمد المختصون بهيئة السكك الحديدية القطـار بجـرار بديـل لاستئناف سيره بعد أن تجاوز توقفه مدة 30 دقيقة، ولا توجد تجاوزات أخرى بحركة مسير باقي القطارات.



