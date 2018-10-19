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أخبار العالم

الدفاع الروسية: سوريا استلمت منظومة إس-300 المحدثة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:29 م
منظومة إس-300 المحدثة
منظومة إس-300 المحدثة
أ ش أ
أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن منظومات "إس-300 بي إم-2" الصاروخية التي سلمتها مؤخرا روسيا لسوريا، تختلف عن المنظومات الصاروخية الكلاسيكية من هذا النوع وتتميز بمواصفات حديثة.

وقال المصدر - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - " إن هذه المنظومات الصاروخية مزودة بمحطة رادار حديثة ورادار إطلاق النار المحدث ومركز القيادة المحمول، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المحدثة، الأمر الذي يسمح لها باستخدام الذخائر القوية البعيدة المدى.

وأضاف أنها قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية المتوسطة المدى وإصابة الأهداف الجوية على مدى 250 كيلومترا، فضلا عن قدرتها على العمل في ظروف الحرب الإلكترونية.

وأشار إلى أن الأنباء التي تزعم أن هذه المنظومات سيديرها الخبراء الإيرانيون لا أساس لها، مشيرا إلى أن الخبراء القادرين على إدارة هذه الأسلحة ليسوا موجودين إلا في روسيا.
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