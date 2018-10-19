روسيا وأوزبكستان توقعان اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار

وقعت روسيا وأوزباكستان، اليوم الجمعة، 800 اتفاقية وصفقة بقيمة 27 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزباكستان.



ّّوذكرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن أول منتدى للتعاون الإقليمي روسيا وأوزبكستان، انطلق اليوم في العاصمة الأوزبكية، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية.



وأضاف البيان، "أنه عقب اجتماعات وندوات تم التوقيع على أكثر من 800 اتفاقية ومذكرة ثنائية، بإجمالي قيمة بلغت نحو 27 مليار دولار"، مبينا أن تم توقيع 609 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال التجارة والاقتصادي، بقيمة 6.2 مليار دولار، كما تم إبرام 202 اتفاق في مجال الاستثمار بقيمة 20.8 مليار دولار.



وفي المجال المالي والمصرفي، تم توقيع 6 اتفاقيات بقيمة 864.6 مليون دولار، منها اتفاقية بين مصرف "سبيربنك" الروسي والبنك الوطني للنشاط الاقتصادي الخارجي الأوزبكي على خط ائتمان بـ200 مليون دولار، واتفاقية أخرى بين المصرفين "غازبروم بنك" الروسي و"أوزبروم ستروي بنك" الأوزبكي على خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار روبل.



وأشارت الوزارة، إلى أنه في إطار الاتفاقيات الموقعة سيتم تأسيس 79 شركة مشتركة، و23 بيتا تجاريا جديدا، حيث شارك في المنتدى قيادات 17 إقليما روسيا، فضلا عن أكثر من 1000 ممثل عن شركات خاصة و حكومية روسية.