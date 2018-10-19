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أخبار العالم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:28 م
مصرع وإصابة 4 أشخاص
مصرع وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا
أ ش أ
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران من أفراد الشرطة بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لإطلاق نار جنوب غرب البلاد.

وذكرت الشرطة الألمانية والإدعاء العام- في بيان مشترك نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أنه تم نشر قوات الشرطة من أجل التعامل مع الوضع الخطير في إحدى البلدات الصغيرة الواقعة بالقرب من مدينة "مانهايم".

ولم تشر الشبكة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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