مصرع وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران من أفراد الشرطة بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لإطلاق نار جنوب غرب البلاد.



وذكرت الشرطة الألمانية والإدعاء العام- في بيان مشترك نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أنه تم نشر قوات الشرطة من أجل التعامل مع الوضع الخطير في إحدى البلدات الصغيرة الواقعة بالقرب من مدينة "مانهايم".



ولم تشر الشبكة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

