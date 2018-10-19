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أخبار العالم

ماليزيا: سنوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة وتعاون في يناير 2019

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:30 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الماليزي وان عزيزة إسماعيل أن بلادها والاتحاد الأوروبي سيوقعان اتفاق الشراكة والتعاون في شهر يناير العام المقبل.

وقالت إسماعيل بعد لقائها ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجيريني لوكالة أنباء (برناما) الماليزية، إنه "من المتوقع أن تنظر ماليزيا إلى ما هو أبعد من التجارة الثنائية والاستثمارات بعد التوقيع".

وأعربت موجيريني عن استعداد بلادها لتعزيز العلاقات من أجل المصالح المشتركة.

ومن المقرر أن توقع الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا على اتفاق الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكي تكون مؤهلة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.
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