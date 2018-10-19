محمد رشاد يحتفل بزفافه على مى حلمى.. غدا

يحتفل المطرب الشاب محمد رشاد بزفافه على مذيعة الراديو مى حلمى غدا السبت الموافق 20 أكتوبر فى أحد الفنادق الكبرى.



ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من اصدقائهم المطربين والإعلاميين والفنانين وعلى رأسهم المطربة الإماراتية أحلام والتى قام رشاد ومى بدعوتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وبالفعل استجابت الملكة أحلام لدعوتهما.



ومن المقرر أن يقدم محمد رشاد لمى حلمى أغنية خاصة بمناسبة حفل زفافهما.

