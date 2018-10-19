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نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:45 م
الدكتور نبيل رشوان
الدكتور نبيل رشوان
قال الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إنه بعد أزمة المعونة الأمريكية لمصر، توجهنا إلى الغرب فيما يخص التسلح، وتنويع مصادر السلاح، ومن ثم كان هناك اتجاه لروسيا كأكبر منتجي الأسلحة في العالم.

وأضاف رشوان خلال مداخله هاتفيه له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه في إطار سياسة مصر لتنويع مصادر السلاح تحاول انتقاء أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.

وأشار نبيل إلى أن الجنود المصريين تعودوا منذ القدم على السلاح الروسي الذي يتحمل ظروف البيئة الصحراوية لمصر، حيث أنه سلاح شديد القوة.
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