رئيس حقوق البرلمان يشيد برسالة دكتوراه لضابط شرطة لاستبدال الحبس بالعمل

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن بالمقدم سامى سمير اليماني، الضابط بقطاع الأمن المركزي، الذي حصل على درجة الدكتوراة في علوم الشرطة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وأشرف عليها الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي العام، عن كيفية تفعيل عقوبة العمل في خدمة المجتمع.





وأكد عابد فى بيان، اليوم، أن هذه الرسالة نجح فيها المقدم سامى سمير اليمانى فى أن يقدم نموذجا رائعا يتماشى مع الفكر الأمنى الحديث لكيفية تنفيذ العقوبة وطريقة وإجراءات التنفيذ، موضحا أنه كرئيس للجنة حقوق الإنسان طالب امام البرلمان منذ أكثر من عامين باستبدال عقوبات الحبس خاصة الحبس الاحتياطى بعقوبات أخرى يستفيد منها المجتمع والمتهم الذى لم يتم إدانته بعد تأكيدا لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته .





كان الباحث المقدم اليمانى قدم فى الرسالة مشروع قانون خاص بهذه العقوبة الجديدة مكونًا من 11 مادة.





وأثار الباحث الآثار الإيجابية لتنفيذ عقوبة العمل في خدمة المجتمع في مصر وقدرتها في الحد من مشكلة تكدس السجون فى مصر وما لها من قدرة على الاستفادة من الأيدي العاملة المعطلة في السجون المصرية فى المشروعات القومية لتحويلها لأيد منتجة وكيفية معالجة الانحراف الإجرامي بالعمل المجاني التطوعي للمجتمع.



