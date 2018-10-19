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فن

السيناريست محمد رجاء يستعد للبيت الأبيض مع ريمون مقار

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
سمر سعد
يعقد السيناريست محمد رجاء والمخرج تامر حمزة والمنتج ريمون مقار جلسات عمل كثيرة استعدادا لبداية تصوير مسلسلهم الجديد "البيت الأبيض".

و عبر محمد رجاء عن سعادته للعودة للعمل مع المنتج ريمون مقار في مسلسل البيت الأبيض بعد تعاون ناجح في الطوفان، مؤكدا أنه والمخرج تامر حمزة متفاهمان وبينهما تناغم ينبأ بعمل قوي تنعكس فيه روح الصداقة بينه وحمزة وريمون.

وكان رجاء قد تسلم أمس تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مسلسله الرمضاني بالحجم العائلي بصحبة بطل العمل النجم يحيى الفخراني والأبطال ندى موسى وأحمد مجدي ومندوبا عن شركة سكوير ميديا المنتجة العمل.

أكد رجاء أن العمل مع الفخراني تجربة ممتعة فخور بها ووجه شكره للمخرج سعد هنداوي، مؤكدا أن هنداوي أضاف كثيرا من روحه للعمل بفهمه الجيد للسيناريو المكتوب.
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