إخلاء 3 منازل بسبب شروخات وتصدعات في زفتى.. صور

شهدت كفر عنان التابعة لمدينة زفتي ميل وشروخ 3 عقارات الأول دورين والثاني دور والثالث 3 أدوار نتيجة أعمال حفر قديمة داخل منزل وتم وقتها إخلاء العقارات من السكان للخطر الداهم عليهم.





كما باشر اللواء محمد بدر رئيس مدينة زفتى ولجنة من الإدارة الهندسية ولجنة الإزالات وتم عمل كردون حول العقارات الثلاثة خوفا من انهيارها واستدعاء المقاول الثانوي للبدء في أعمال إزالتهم حتى سطح الأرض بعد استخراج قرارات الهندسية لهم لخطرهم الداهم على ذات المنطقة.





كما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وارسال تقرير وافي حول الثلاث عقارات لتنفيذ قرارات الإزالة لهم لمحافظ الغربية.



