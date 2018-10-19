وسيم السيسي: المصريون كتلة صلبة يصعب تفتيتها





قال الدكتور وسيم السيسي الباحث فى علم المصريات، إن الكتلة الصلبة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر منذ آلاف السنين يصعب على أحد تفتيتها.وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن ثورة 30 -6 خرج فيها 33 مليونا من المسلمين والمسيحيين إلى ميدان التحرير وهذا أكبر دليل على أن المصريون كتلة واحدة.وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص فى كل لقاءاته على الوحدة ويؤكد «أن الشيطان لا يستطيع ان يدخل مصر طالما هناك وحدة بين المسلمين والمسيحيين».