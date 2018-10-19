ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وسيم السيسي: المصريون كتلة صلبة يصعب تفتيتها

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور وسيم السيسي الباحث فى علم المصريات، إن الكتلة الصلبة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر منذ آلاف السنين يصعب على أحد تفتيتها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن ثورة 30 -6 خرج فيها 33 مليونا من المسلمين والمسيحيين إلى ميدان التحرير وهذا أكبر دليل على أن المصريون كتلة واحدة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص فى كل لقاءاته على الوحدة ويؤكد «أن الشيطان لا يستطيع ان يدخل مصر طالما هناك وحدة بين المسلمين والمسيحيين».

loading...

ترشيحاتنا

الإسماعيلى يتحدى بيراميدز فى أول ظهور رسمى لـ فييرا..الليلة

ميدو يطالب بإقامة بطولة الأمم الإفريقية كل 4 سنوات

القوات المصرية والسعودية تقضي على بؤرة إرهابية في تبوك 4

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم بأسوان

#دينا _الشربيني تتصدر تويتر بعد المفاجأة التي فجرها الهضبة أمس

ميدو يهنئ زاهر بعد توليه منصب المدير الإداري بالزمالك

تجديد حبس فتاة ليل حاولت إدخال حشيش لمسجون بقسم حلوان

أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم..فيديو

سعر الذهب اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018

انخفاض سعر اليورو عالميا لأدنى مستوى في شهرين

خبير: مصر لديها إستراتيجية قوية لدعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. فيديو

إسرائيل تكشف فضائح تركيا: مقتل خاشقجي لا يستند إلى أدلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

فيديو

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو
خبير: مصر لديها إستراتيجية قوية لدعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. فيديو
نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو
عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟