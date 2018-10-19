بيطري دمياط: لا توجد حالات إصابة بأنفلونزا الطيور ومسح دورى شامل

قال الدكتور إيهاب شكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بدمياط إن محافظة دمياط خالية تماما من فيروس أنفلونزا الطيور، مؤكدا أن الفحوصات ومتابعات اللجان الوقائية أكدت خلو الثروة الداجنة والطيور بدمياط من فيروس H5N8.



وأشار إلى أن المديرية قامت خلال حملات للتفتيش على مصائد الطيور بسواحل المحافظة سحب عينات من الطيور المهاجرة التى من المحتمل أن تكون مصابة بفيروس أنفلونزا الطيور H5 N8".



وأضاف، أنه ومنذ بداية شهر أكتوبر تم الدفع بفريق من إدارة الوقاية للمرور بشكل يومى على المنازل ومزارع الدواجن وعمل حملة توعية إرشادية للمربين وكذلك لتتبع الطيور المهاجرة، وسحب عينات من الطيور المهاجرة، والأسواق وكذلك طيور التربية المنزلية والمزارع والطيور البرية من القرى التى تقع فى مسار الطيور المهاجرة، على أن يتم إرسالها إلى معمل بحوث صحة الحيوان للتعرف على إيجابية المرض، وأكد مدير مديرية الطب البيطرى حريصة على تنفيذ إجراءات الأمن الحيوى وتحصين الطيور بلقـاح أنفلونزا الطيور.



وأشار إلى أنه تجرى حاليا أعمال مسح شامل للمحلات والمنازل التى تربى وتبيع الطيور للتأكد من وجود الفيروس من عدمه، مؤكدًا أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس انفلونزا الجديد H5N8 وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة الابيدميولوجى وقسم أمراض الدواجن وإدارة الإرشاد وفريق الكاهو.



وأوضح أنه وجه بعمل حملات توعية بكافة قري ومدن دمياط، بشأن السلوكيات السليمة التى يجب اتباعها لتربية الطيور وطرق الوقاية لربة المنزل من الإصابة، وتوفير أماكن للتخلص من الطيور المصابة والنفايات وإبلاغ المواطنين عن أماكنها وطرق إعدام الطيور وكيفية دفنها.