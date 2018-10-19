ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بيطري دمياط: لا توجد حالات إصابة بأنفلونزا الطيور ومسح دورى شامل

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
زينب الزغبي
قال الدكتور إيهاب شكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بدمياط إن محافظة دمياط خالية تماما من فيروس أنفلونزا الطيور، مؤكدا أن الفحوصات ومتابعات اللجان الوقائية أكدت خلو الثروة الداجنة والطيور بدمياط من فيروس H5N8.

وأشار إلى أن المديرية قامت خلال حملات للتفتيش على مصائد الطيور بسواحل المحافظة سحب عينات من الطيور المهاجرة التى من المحتمل أن تكون مصابة بفيروس أنفلونزا الطيور H5 N8".

وأضاف، أنه ومنذ بداية شهر أكتوبر تم الدفع بفريق من إدارة الوقاية للمرور بشكل يومى على المنازل ومزارع الدواجن وعمل حملة توعية إرشادية للمربين وكذلك لتتبع الطيور المهاجرة، وسحب عينات من الطيور المهاجرة، والأسواق وكذلك طيور التربية المنزلية والمزارع والطيور البرية من القرى التى تقع فى مسار الطيور المهاجرة، على أن يتم إرسالها إلى معمل بحوث صحة الحيوان للتعرف على إيجابية المرض، وأكد مدير مديرية الطب البيطرى حريصة على تنفيذ إجراءات الأمن الحيوى وتحصين الطيور بلقـاح أنفلونزا الطيور.

وأشار إلى أنه تجرى حاليا أعمال مسح شامل للمحلات والمنازل التى تربى وتبيع الطيور للتأكد من وجود الفيروس من عدمه، مؤكدًا أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس انفلونزا الجديد H5N8 وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة الابيدميولوجى وقسم أمراض الدواجن وإدارة الإرشاد وفريق الكاهو.

وأوضح أنه وجه بعمل حملات توعية بكافة قري ومدن دمياط، بشأن السلوكيات السليمة التى يجب اتباعها لتربية الطيور وطرق الوقاية لربة المنزل من الإصابة، وتوفير أماكن للتخلص من الطيور المصابة والنفايات وإبلاغ المواطنين عن أماكنها وطرق إعدام الطيور وكيفية دفنها.
loading...

ترشيحاتنا

مواطن يتهم زوجته بختان ابنتيه.. ويطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليها

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

شاهد.. أحدث صورة لعبد الله السعيد وأسرته

الأهلى يهزم فاب الكاميرونى 24-17 ببطولة افريقيا لليد

أقدم كائن حي على كوكب الأرض يموت..عمره 80 ألف سنة

مصر مهددة بالخطر..حروب المياه ستشتعل بسبب تغير المناخ وزيادة السكان

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم بأسوان

التعليم تمنع المدارس من عقد امتحانات أعمال سنة شهرية لطلاب أولى ثانوي

#دينا _الشربيني تتصدر تويتر بعد المفاجأة التي فجرها الهضبة أمس

تعرف على عدد الآيات التى كان يقرأها النبي فى الصلوات.. فيديو

المشرف على سيراميكا كليوباترا: نتعرض لمخطط لإجهاض حلم الصعود للدورى الممتاز .. فيديو

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

فيديو

اللواء ناجي شهود: العالم يحتاج لخبرة المصريين فى سيناء 2018.. فيديو
شاهد.. نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل برعاية السيسي
كزاميا: دير سانت كاترين الأكثر أمانًا على مستوى العالم.. فيديو
الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على سوار الذهب بالمسجد النبوي .. فيديو
عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟