وزير الأوقاف: لهذا السبب خلق الله أذنين للإنسان.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول حينما يوصى بتقوى الله يقول (لا خير فيكم إلا لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها).



وأضاف وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة بمسجد الوادي بسانت كاترين، أن الله خلق للإنسان لسانا واحدا وأذنين ليسمع أضعاف ما يقول، منوها بأنه لم يمتدح أحد كثرة الكلام بل امتدحوا كثرة الصمت فقال النبي (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت).



وأشار إلى أن حسن الاستماع ممدوح كثيرا من الجميع لقوله تعالى (فقولا له قولا لينا).