«أم محسن» تستغني عن مهنتها من أجل «الليمون والزيتون»: «عشان أصرف على ولادي»

مع بدء موسم حصاد الليمون والزيتون، افترش بائعون جنبات شارع المعز الذي هيمنت عليه أقفاص ومعلبات تخليل الليمون والزيتون، فإلى جانب التحف القديمة التي اشتُهر بها الشارع العتيد، جلست أم محسن السيدة الستينية ذات الوجه المجعد بعبائتها السوداء تحكي لـ صدى البلد كيف تركت عملها الأساسي بائعة للخضراوات في شهري أكتوبر ونوفمبر اللذان يشهدان رواجًا كبيرًا في بيع الليمون والزيتون.



فضلت أم محسن الحديث دون تصوير وجهها، وهمت بالاعتدال في جلستها على كرسيها البلاستيكي وقالت وبين راحتيها كيس أسود به حصيلة بيع الليمون والزيتون " أنا من صغري وبشتغل في البيع، 43 سنة بشتغل بياعه ومعنديش غير كده".



مع حلول شهر أكتوبر من كل عام تبدأ أم محسن في التخلي عن وظيفتها الأساسية في بيع الخضراوات والفاكهة " طول السنة ابيع شوية فاكهة على خيار واهي ماشية".. وتبدأ رفقة ابنها محسن في جلب الليمون والزيتون بكميات قليلة من محافظة الفيوم في صعيد مصر، ثم تبدأ في عرض بعضها خام داخل أوعية من الخوص، والآخر يُجرى تخليله في معلبات بلاستيكية " كيلو الليمون بشتريه بـ 33 جنيه وابيعه بـ 35 جنيه يعني مكسبي فيه اثنين جنيه، والزيتون أبيعه بـ 8 جنيه: 15 جنيه".



يُشكل الليمون والزيتون نقطة فارقة في ميزانية أم محسن، فهو بالنسبة لها ثمرة إنقاذ الموسم الذي تأثر بغلاء الأسعار وعزوف المستهلك عن شراء الفاكهة " أنا باسيب حالي وشغلي عشان الموسم ده، مفيش غير الليمون والزيتون عشان أقدر أصرف على عيالي، ونكفي نفسينا، إحنا ماشيين في طريق واحد بس".



من حديثها تبدو أم محسن عليمة بخبايا المهنة ومعرفة الرائج والشاحح في مواسم البيع، أحق ما يُقال عنها أنها تعرف من أين تؤكل الكتف"، عملت أم محسن على استغلال بقالتها الصغيرة التي تبيع فيها الخضروات، وخصصتها لثمرتها الجديدة من دون استئجار مكان جديد مثلما يفعل غيرها من البائعين" بعد ما الموسم يخلص هنفضنا من بيع الليمون والزيتون ونرجع فرشتنا للخيار والفاكهة والحمد لله على كده".



شأنها شأن كل التجار تفكر أم محسن في الربح السريع لتغطية مصاريف أولادها الخمس، وزاد من ذلك وفاة زوجها منذ سنوات، ما جعلها عائلة الأسرة وصاحبة الكلمة الأولى فيها رغم تقدم أبنائها في السن إلا أنه لا يجرؤ أحد اتخاذ قرار بشأن البيع قبل الرجوع إليها، وهو ما ظهر في حديثنا مع ابنها محسن " مقدرش اتكلم والحاجة موجودة".



إلى جانب أم محسن جلست سيدة أربعينية حاملة طفلها وأمامها أوعية الليمون والزيتون، لم ترغب في الحديث عن بيع الزيتون والليمون في موسم نشاطه، مكتفية بقولها " أنا ربة منزل وبناكل عيش في الوقت ده، مش بنشتغل في حاجة طول السنة".



يمثل بيع الليمون تاريخا كبيرًا لدى شارع المعز، إذ كان يُعرف بسوق الليمون قديمًا، وكان يليه سوق المرحلين الخاص بلوازم الجمال، ثم سوق أمير الجيوش وبه عدد كبير من الخبازين والعطارين، لكن هذا السوق جرى استبداله الآن بسوق الأقمشة.