المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسلات رمضانية

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد فائق الأعمال الدرامية الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



كان المجلس شكل لجنة لهذا الغرض برئاسة المخرجة إنعام محمد علي وتحت إشراف اللجنة الثقافية برئاسة جمال فهمي عضو المجلس.



وقيمت اللجنة 35 مسلسلا دراميا تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي بالإضافة إلي مسلسلات كرتونية، واختارت المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة.



حضر الحفل الفنان يحيي الفخراني وزوجته لميس جابر وأحمد وفيق دينا فؤاد وأحمد مجدي وآيّتن عامر وجورج إسحاق وجمال فهمي وغيرهم.