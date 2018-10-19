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توك شو

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
توك شو
قال المهندس محمود محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية للصناعة والتجارة، إنه بعد ثورة 2011 توترت العلاقات بين مصر وألمانيا، وحتى ثورة 30 يونيو، وأعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأضاف محمود أحمد خلال لقاء خاص له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن التعاون المصري الألماني يشمل العديد من الجوانب، حيث أن هناك استفادة من الجانب الألماني في صناعة الأدوية، والأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفيات، والحفارات التي تم إستخدامها في قناة السويس الجديدة، إضافة إلى صناعة السيارات.

وأشار أحمد إلى أن هناك اتفاقيات بين مصر وألمانيا خاصة بتصنيع السيارات الألمانية بالكامل في منطقة قناة السويس.
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