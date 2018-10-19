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منوعات

تكدس نفايات البلاستيك في اليابان بعد حظر الصين استيرادها

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:11 م
نفايات البلاستيك
نفايات البلاستيك
أ ش أ
تكدست النفايات البلاستيكية في اليابان، فيما تحاول السلطات المحلية التغلب على المشكلة بعدما حظرت الصين استيراد مثل هذه النفايات العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن وزارة البيئة اليابانية أن الكثير من الحكومات المحلية أكدت تجاوز حجم النفايات البلاستيك الحد المسموح به.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) أن اليابان تصدر حوالي 1.5 مليون طن سنويا من النفايات البلاستيكية ، ذهب نصفها إلى الصين ، التي استوردت النفايات لأغراض إعادة التدوير، وفي أواخر عام 2017 توقفت الصين عن قبول النفايات البلاستيكية بسبب القلق من التلوث البيئي.
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