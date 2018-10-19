القليوبية تتسلم 3 سيارت قلاب بقيمة 4 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة

تسلمت محافظة القليوبية 3 سيارات قلاب 12 متر بتكلفة 4 ملايين جنيه لرفع تلال القمامة بشوارع المدن.



وقال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية إن المحافظة كانت وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تتسلم بموجبه سيارات رفع القمامة، مؤكدا أنه سوف يتم توزيع السيارات الجديدة على مدن المحافظة لدعم المحافظة في مجال النظافة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 لتكون استكمالا للتعاون بين المحافظة والهيئة.

