النائب عماد محروس يتوقع توافد سياح العالم لسيناء

أشاد النائب عماد محروس عضو مجلس النواب بكلمة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خلال افتتاحه لملتقى سيناء للسلام العالمى وتأكيده أن رعاية رئيس الجمهورية للملتقى تأتى إيمانا بالحق والعدل واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه.



ووصف "محروس" فى بيان أصدره اليوم تصريحات وزير الأوقاف الذى شارك فى هذا الملتقى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء بأنه دليل قاطع على السياسة الحكيمة التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإرساء التعايش السلمي بين جميع شعوب الأرض بمختلف انتماءاتهم العقائدية وأن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار ومهبط الأديان وأنها لا تفرق بين شعوب العالم على أى أساس.



وأعلن النائب تأييده التام والمطلق لكلمات وزير الأوقاف التى أكد فيها حرص مصر على وجود عالم بلا إرهاب وأنها سوف تظل بلد السلام وأن الإرهاب لا دين ولا وطن له وأن مصر سوف تقف بجيشها وشرطتها فى مواجهة الإرهاب وقوى الشر.



وتوقع محروس أن يكون لهذا الملتقى آثاره الإيجابية الكبيرة على السياحة وتوافد السياح من مختلف دول العالم لزيارة هذا المكان الدينى المقدس مدينة السلام سانت كاترين رمز كل الأديان السماوية.