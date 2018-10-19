400 طالب وطالبة يشاركون فى ملتقى ريادة الأعمال بمكتبة القاهرة الكبرى

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى "ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصرى" وذلك مساء اليوم الخميس بمقر المكتبة بالزمالك تحت إشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.



تحدث فى الملتقى مجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء فى مجال تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر، ومجال إدارة الأعمال وسوق المال، إلى جانب التسويق الإلكترونى، منهم "الدكتور عماد قطارة، والمهندس خالد أسامة، والدكتور أحمد عبد القوى، وخبير التسويق أيمن صلاح، والدكتور أحمد حسين".



وألقى الملتقى الضوء على كيفية تنفيذ مشروع تجاري وكيفية توفير الموارد اللازمة له وتنظيمه، من أجل تحقيق ربح مالي وكيفية عمل دراسات الجدوى للمشروعات وطرق التسويق الإلكتروني لمنتجاتها، وكيف يستفيد الفرد من مرحلة التجربة حتى ولو باءت بالفشل، والإصرار على أن يصنع من الفشل طريقا إلى النجاح والتميز، والذى لا يتأتى إلى بالجهد والمعرفة والإرادة القوية، كما ألقى الملتقى الضوء على أهمية تعلم اللغات الأجنبية والإطلاع على أحدث البرامج التكنولوجية والوسائل الحديثة لمسايرة التطور العصرى السريع فى مختلف المجالات.



بمشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة من أعضاء المكتبة من طلاب الجامعات المصرية من مختلف المحافظات، وبحضور الدكتورة إبتسام مكرم إبراهيم ـ رئيس قسم الأداء بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، والدكتورة مشيرة عيسى ـ أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، والدكتور رامى كامل ـ أستاذ الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.



وتخلل الملتقى اسكتش مسرحى لطلبة الدفعة الثانية بمركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، ناقش بأداء مسرحى ساخر البحث عن الوظائف والأداء السلبى لبعض الموظفين، وتشجيع الشباب للتفكير بصفة مستمرة فى تطوير العمل وتنمية مهاراتهم.