ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

400 طالب وطالبة يشاركون فى ملتقى ريادة الأعمال بمكتبة القاهرة الكبرى

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت مكتبة القاهرة الكبرى "ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصرى" وذلك مساء اليوم الخميس بمقر المكتبة بالزمالك تحت إشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.

تحدث فى الملتقى مجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء فى مجال تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر، ومجال إدارة الأعمال وسوق المال، إلى جانب التسويق الإلكترونى، منهم "الدكتور عماد قطارة، والمهندس خالد أسامة، والدكتور أحمد عبد القوى، وخبير التسويق أيمن صلاح، والدكتور أحمد حسين".

وألقى الملتقى الضوء على كيفية تنفيذ مشروع تجاري وكيفية توفير الموارد اللازمة له وتنظيمه، من أجل تحقيق ربح مالي وكيفية عمل دراسات الجدوى للمشروعات وطرق التسويق الإلكتروني لمنتجاتها، وكيف يستفيد الفرد من مرحلة التجربة حتى ولو باءت بالفشل، والإصرار على أن يصنع من الفشل طريقا إلى النجاح والتميز، والذى لا يتأتى إلى بالجهد والمعرفة والإرادة القوية، كما ألقى الملتقى الضوء على أهمية تعلم اللغات الأجنبية والإطلاع على أحدث البرامج التكنولوجية والوسائل الحديثة لمسايرة التطور العصرى السريع فى مختلف المجالات.

بمشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة من أعضاء المكتبة من طلاب الجامعات المصرية من مختلف المحافظات، وبحضور الدكتورة إبتسام مكرم إبراهيم ـ رئيس قسم الأداء بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، والدكتورة مشيرة عيسى ـ أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، والدكتور رامى كامل ـ أستاذ الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.

وتخلل الملتقى اسكتش مسرحى لطلبة الدفعة الثانية بمركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، ناقش بأداء مسرحى ساخر البحث عن الوظائف والأداء السلبى لبعض الموظفين، وتشجيع الشباب للتفكير بصفة مستمرة فى تطوير العمل وتنمية مهاراتهم.
loading...

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 – 10 – 2018 والقنوات الناقلة

نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو

ميدو يهنئ زاهر بعد توليه منصب المدير الإداري بالزمالك

حبس سيدة حاولت خطف طفل بالمرج 4 أيام

تعرف على عدد الآيات التى كان يقرأها النبي فى الصلوات.. فيديو

القوات المصرية والسعودية تقضي على بؤرة إرهابية في تبوك 4

ميدو يطالب بإقامة بطولة الأمم الإفريقية كل 4 سنوات

تمديد إقامات الزيارة والسياحة والأرامل والمطلقات بالإمارات بداية من الأحد

وزير الأوقاف: الله أمر بالتعامل اللين مع فرعون رغم تجاوزه وطغيانه.. فيديو

أحمد حجازي يوجه رسالة لمنتخب مصر للصالات بعد برونزية الأولمبياد.. صور

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية فجر اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

فيديو

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو
خبير: مصر لديها إستراتيجية قوية لدعم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. فيديو
نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو
عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟