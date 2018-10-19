جوزيف رامز: 5 أسباب وراء اهتمام مصر بإفريقيا.. فيديو

قال الدكتور جوزيف رامز، المستشار الإعلامي السابق في إثيوبيا، أستاذ الدراسات الإفريقية، إن مصر انفتحت بشكل كبير على دول قارة إفريقيا، وأظهرت الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بها.



وأضاف رامز خلال ندوة أقامها موقع «صدى البلد» أن هناك اهتماما مصريا كبيرا بإفريقيا في كل النواحي، إذ أن زيارات الرئيس السيسي لإفريقيا تمثل حوالي الثلث من زياراته الخارجية في العموم، وهذه الزيارات فعالة، كما أنه حريص على حضور القمة الإفريقية.



وأرجع الخبير في الشأن الإريقي هذا الاهتمام المصري إلى 5 أسباب رئيسية تقف وراء اهتمام الدولة المصرية بالانفتاح على دول قارة إفريقيا، أولها هو الامتداد الطبيعي والجغرافي، والأمن القومي المصري في حدودها الجنوبية.



وأوضح ان السبب الثالث الذي يعد الأهم وهو «منابع نهر النيل» التي تصل إلى مصر خاصة من الهضبة الإثيوبية وهي حوالي 86% ومن 14% من البحيرات الاستوائية، وهي حصة مصر المائية من إفريقيا.



وتابع: السبب الرابع ان إفريقيا بحكم تعدادها وأنها قارة بكرة فهي تعتبر سوق خصبة لتسويق المنتجات المصرية، خصوصا أن المنافسة فيها ليست قوية لأنها سوق بكر كالأسواق الأوروبية وأمريكا.



وأكد المستشار الإعلامي السابق في إثيوبيا أن السوق الأوروبية سوق بكر ومنتظر ان يكون للمنتجات المصرية فيها مستقبلا كبيرا، وستجد رواجا فيها، والسبب الخامس أنها تمثل لمصر كتلة دبلوماسية هامة للتصويت؛ إذ إن عدد أعضائها حوالي ما بين ربع وثلث الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد 55 دولة، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في أي قضية تخص مصر أو تخص الأمة العربية.



وأشار إلى أن قمة استفادة مصر من دول القارة الإفريقية كانت خلال حرب أكتوبر، من حيث القرارات المساندة لمصر.