جمال أبو الهدى: شبكة الطرق الدولية تخدم الاستثمار فى سيناء

قال العميد جمال أبو الهدى مدير مديرية الطرق والمشروعات القومية، إن شبكة الطرق الدولية والسريعة التى تمت فى مصر فى الفترة الأخيرة تعطى نوعا من الطمأنينة للمستثمرين وتخدم الاستثمار فى سيناء.





وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المستثمر عندما يلاحظ خدمات وامان يستثمر، لأنه يعلم أن رأس المال اصبح محسوب وكشف أن مشروعات الطرق تليق بالأماكن السياحية التى تتميز بها محافظات جنوب الصعيد.





وأشار إلى أن شبكة الطرق الداخلية الموجودة بمحافظات جنوب الصعيد مسئولية الطرق والنقل بالمحافظة وتم إصدار تعليمات برفع كفاءة تلك الطرق.