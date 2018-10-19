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ثقافة

ختام الأسبوع الثقافى على هامش ملتقى القاهرة الدولى بثقافة البحيرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:57 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة، حيث أقام الفرع بالتعاون مع قصر ثقافة الطفل ختام الأسبوع الثقافى والفنى المقام على هامش الملتقى القاهرة الدولى الأول للمياه الذي يقام بمدرسة الصفوة الخاصة للغات بدمنهور.

تضمن الختام معرض "نتاج" لمنتجات الورش الفنية وعرض فنى لفرقة الفنون الشعبية للأطفال والطلائع وتكريم الطلبة المتميزين فى الورش الفنية، كما أقام الفرع مهرجانا لشعراء أدب البادية بالبحيرة بحضور شعراء أبو المطامير وشعراء وادى النطرون وقدموا قصائد من أدب البادية القديم، بينما أقام قصر ثقافة المحمودية مناقشة كتاب بعنوان المشير أحمد إسماعيل من تأليف أمية نكرى.

وفى إطار احتفالات القصر بانتصارات أكتوبر أقيمت ندوة حاضرها العميد محمد عبد الله وقد تم ناقش جوانب من شخصية بطل لا يعرفه الكثيرون المشير أحمد إسماعيل، بينما أقام قصر ثقافة المحمودية ندوة عن "اليوم العالمى للمرأة الريفية" ناقشها مسؤول المكتبة وناقش فيها أهمية المرأة الريفية فى المجتمع المصرى ومعرفة حقوقها وواجباتها بجانب عرض فنى لفرقة الإنشاد الديني.

وأقام بيت ثقافة وادى النطرون مناقشة كتاب بعنوان "العيون الحمراء" للكاتب عبد الوهاب مطاوع وأقامت مكتبة أبو المطامير مناقشة كتاب بعنوان "كليلة ودمنة" ناقشه مسؤول المكتبة وناقش فيه مدى الاستفادة من هذا الكتاب وكثرة فيه العبر والأمثلة.

وأقامت مكتبة الصواف الثقافية مناقشة كتاب بعنوان المرأة بين الموروث والحديث تأليف زينب رضوان وناقشه مسؤول المكتبة وناقش فيه العادات والتقاليد التى أثرت على المرأة العربية وأقامت مكتبة حوش عيسى في إطار التعاون بين ثقافة حوش عيسى و إدارة التعليم الأزهرى ندوة تثقيفية بعنوان "أكتوبر نصر" والتنمية حاضرها المهندس على عبدالسلام عبدالله وناقش فيها أهم الأحداث التى حدثت ما بعد الحرب والنشاط الاقتصادى واسترداد أرضنا الحبيبة.
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