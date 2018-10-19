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مرأة

ميجان ماركل تتألق بإطلالتين مختلفتين في سيدني.. وهذه تكلفتهما الصادمة.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:58 م
ميجان ميركل اليوم
ميجان ميركل اليوم
رشا عوني
في ساعات الصباح الباكرة من اليوم الجمعة، توجهت دوقة ساسكس ميجان ميركل والأمير هاري إلى شاطئ بوندي في سيدني، وذلك ضمن جدول زيارتهما الملكية الأولى إلى أستراليا، والتي بدأت يوم 16 أكتوبر الجاري.

واختارت ميجان ميركل فستانًا ماكسيًا مخططًا بالأبيض والأسود، وهو من تصميم مارتن جرانت، وبلغت قيمته 880 جنيه إسترليني.

وبعد جولة على شاطئ بوندي، ظهرت ميجان ميركل في إطلالة أخرى مختلفة تمامًا خلال زيارتها مع الأمير هاري لمدرسة ماكارثر الثانوية للبنات في سيدني، ولقاء رئيس الوزراء الأسترالي، حيث تألقت بفستان باللون الكحلي، مزين في نهايته باللون السماوي الفاتح، من علامة Roksanda، وبلغ سعره 1850 جنيه إسترليني.

وتعد هذه الإطلالة الأولى لـ"ماركل" من تصميم بريطاني، كما أن هذه الماركة هي المفضلة لدى نظيرتها كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام.
ميجان ماركل تتألق بإطلالتين مختلفتين في سيدني.. وهذه تكلفتهما الصادمة.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالتين مختلفتين في سيدني.. وهذه تكلفتهما الصادمة.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالتين مختلفتين في سيدني.. وهذه تكلفتهما الصادمة.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالتين مختلفتين في سيدني.. وهذه تكلفتهما الصادمة.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالتين مختلفتين في سيدني.. وهذه تكلفتهما الصادمة.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالتين مختلفتين في سيدني.. وهذه تكلفتهما الصادمة.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالتين مختلفتين في سيدني.. وهذه تكلفتهما الصادمة.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالتين مختلفتين في سيدني.. وهذه تكلفتهما الصادمة.. صور
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