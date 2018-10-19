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حوادث

القبض على هاربين من المؤبد بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش بالمنيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:59 م
مخدرات - حشيش
مخدرات - حشيش
ايمن رياض
تمكن مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا من القبض على اثنين هاربين من أحكام بالمؤبد من تجار المخدرات.

البداية معلومات موثقة من مصادر سرية موثوق بها وتحريات مكثفة بالمنيا عن ظهور كل من منصور . ع . ع ٣٣ سنة مقيم بعرب قرية منسافيس وهارب من حكم مؤبد اتجار مخدرات وخالد .م . ع ٣٣ سنة ايضا مقيم بذات القرية وهارب من حكم بالمؤبد فى قضية اتجار أن المذكورين عادا إلى نشاطهما الإجرامى فى تهريب الحشيش لإغراق محافظة المنيا.

ونظرا لما تمثله المعلومات من خطورة بالغة تم العرض وتشكيل فريق بحث ضم حيث أمكن التوصل إلى أن الهاربين المشار إليهما سلفا يعتزمان تهريب كمية ضخمة من الحشيش بسيارة ربع نقل عبر أحد الطرق الوعرة حيث تم استهداف السيارة من قبل فريق البحث.

وأسفر الضبط والتفتيش على العثور على 32 كيس حشيش ومبلغ مالى وهاتفين محموليين وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا انه بقصد الاتجار وبالكشف عن سجلهما الإجرامى تبين أنهما هاربين من حكمين بالمؤبد وجار العرض على النيابة.
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